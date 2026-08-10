بسبب لافتة استفزازية.. مالك نادي فورست يقاضي بالاس

رفع اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي نوتنجهام فورست، الإثنين، دعوى قضائية ضد كريستال بالاس بتهمة التشهير، أمام المحكمة العليا في لندن وتتعلق بلافتة رفعها مشجعون خلال مباراة بين فريقي كرة القدم بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.



وأفادت مجلة «ذا لوير» أن القضية تتعلق بلافتة استفزازية رفعها مشجعو كريستال بالاس خلال المباراة التي استضاف فيها نوتنجهام فورست في أغسطس من العام الماضي.

وكان ماريناكيس هدفًا لغضب مشجعي كرستال بالاس بعد أن تم استبعاد الفريق اللندني من منافسات الدوري الأوروبي ذلك الموسم ليلعب في دوري المؤتمر بسبب مخالفته لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بملكية الأندية المتعددة، ليحل فورست محله.

وأظهرت اللافتة ماريناكيس وهو يوجه ما بدا أنه مسدس إلى رأس مورجان جيبس وايت لاعب الوسط، مع ظهور فقاعة حوار كُتب فيها «السيد ماريناكيس غير متورط في الابتزاز أو التلاعب بنتائج المباريات أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد».

ونفى ماريناكيس، الذي استحوذ على نوتنجهام فورست في عام 2017 ويمتلك أيضًا أولمبياكوس اليوناني، مرارًا الادعاءات المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات والفساد والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

ولم يرد محامو ماريناكيس ونادي بالاس على الفور على طلب للتعليق على الدعوى القضائية.