الأوروجوياني الرابع.. قائد برشلونة يدعم دفاع ليفربول

عزز نادي ليفربول الإنجليزي، الإثنين، خط دفاع فريقه الأول لكرة القدم، بالأوروجوياني رونالد أراوخو، قائد برشلونة الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط دفاعه الذي يعاني من إصابات عديدة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة تتضمن خيارًا لشراء قلب الدفاع الدولي، البالغ 27 عامًا، مقابل 47 مليون جنيه إسترليني «63.48 مليون دولار».

وسيصبح أراوخو رابع لاعب من أوروجواي يمثل ليفربول، سائرًا على خطى لويس سواريز، الذي لعب معه موسمًا واحدا في برشلونة، وداروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي الحالي، وسيباستيان كواتس الحاضر مع ناسيونال الأوروجوياني.

وقال أراوخو في بيان نُشر على موقع النادي الرسمي: «أعتقد أن هذه كانت الخطوة المثالية بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي. أعتقد كان من الضروري أن أتخذها. بمجرد أن سمعت باهتمام ليفربول، تحركت الأمور بسرعة كبيرة».

بدأ أراوخو، القادر أيضًا على اللعب ظهيرًا أيمن، مسيرته الاحترافية مع رينتيستاس الأوروجوياني. وبعد موسم واحد مع بوسطن ريفر، انتقل إلى برشلونة 2018، حيث شارك بداية مع الفريق الرديف، وظهر على المستوى الأول في 2019، قبل أن ينضم إلى التشكيلة الأساسية بشكل دائم بدءًا من موسم 2020ـ2021.

وخاض أراوخو 213 مباراة مع برشلونة بكل المسابقات وسجل 14 هدفًا. وفي مارس 2026، أصبح ثالث أكثر لاعب أوروجوياني مشاركة مع الفريق في مباراته رقم 200، خلف كل من لويس سواريز «283» ورامون فيلافيردي «224».

وتوج اللاعب بثمانية ألقاب رسمية مع برشلونة من بينها ثلاثة في الدوري. وعيّن قائدًا للفريق في يناير الماضي بعد رحيل الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن إلى جيرونا.

ويأتي وصول أراوخو «27 مباراة دولية» في وقت يواجه فيه ليفربول مشكلات دفاعية متزايدة، بعد تعرض جو جوميز لمشكلة عضلية في المباراة الافتتاحية خلال فترة التحضير للموسم، بينما يتعافى جيوفاني ليوني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

كما يعاني جيريمي جاكيه من إصابة، مما يترك القائد الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك «35 عامًا»، قلب الدفاع الوحيد في ليفربول.