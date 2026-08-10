إعارة اتحادية حتى 2027.. الغامدي في نيوم

أوضحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، أن نادي الاتحاد سيتحمَّل جزءًا من رواتب فيصل الغامدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة إعارته إلى نيوم، التي تمتدُّ موسمًا واحدًا.

ووافق الاتحاد، الإثنين، على انتقال لاعبه مُعارًا، وفق ما نشره حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس».

أتى ذلك ردًّا على طلبٍ من نيوم، وصل 7 أغسطس الجاري، بالحصول على خدمات الغامدي لمدة موسمٍ بنظام الإعارة.

وحسبَ المصادر، لا يتضمَّن الاتفاق بين الناديين أحقية الشراء، وسيدفع الاتحاد جزءًا من رواتب اللاعب، وسيتحمَّل نيوم الباقي.

وبسبب صفقة انتقاله، تخلَّف الغامدي بإذنٍ من «الإتي» عن السفر مع الفريق الأول إلى أبو ظبي لمواجهة الجزيرة الإماراتي، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمّ الاتحاد اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، خلال صيف 2023 من الاتفاق، وأعاره طيلة الموسم قبل الماضي إلى بيرشكوت في الدوري البلجيكي.