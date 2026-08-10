المسعد: لا علاقة لي بالانتخابات.. ونعمل على معالجة التحديات

كشف عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عن أن حل مجالس إدارات الأندية له ضوابط خاصة، في إجابة عن سؤال «الرياضية» حول سبب استمرار إدارة الاتفاق، إذا تواجه تحديًا في تسيير أمور ناديها، خلال مؤتمر القطاع الرياضي، الإثنين.

وردًا على سؤال «الرياضية» خلال المؤتمر، أوضح المسعد أن مهام الاستدامة والرقابة المالية نُقلت إلى رابطة دوري المحترفين قبل عامين، مؤكدًا استمرار العمل المشترك بين الوزارة والرابطة لإيجاد حلول للتحديات المالية التي تواجه الأندية.

وقال: «نعمل مع الرابطة على إيجاد أي حلول لمعالجة التحديات، سواء في الاتفاق أو غيره»، مشيرًا إلى أن معالجة الملفات المالية تتم وفق الأطر والإجراءات المعتمدة، مبينًا أن حل مجالس إدارات الأندية إجراء له ضوابطه، ويتم التعامل معه وفق النصوص واللوائح المنظمة.

وأجاب المسعد على «الرياضية» في سؤال آخر حول ما يدور عن ارتباط اسمه بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وقال: «الجمعية العمومية جهة مستقلة وليس لدينا ارتباط بها بشكل مباشر ولا صحة لما يدور حول ارتباط اسمي بالانتخابات».

وأثنى المسعد على التطور الذي شهده القطاع الرياضي خلال عام 2026، مشيرًا إلى وصول عدد العاملين في الأندية الرياضية إلى 11.115 موظفًا، في وقت بلغ فيه عدد الأندية 142 ناديًا يشارك في 10 رياضات، وأوضح أن نسبة السعودة في الأندية الرياضية بلغت 73 في المئة، لافتًا إلى وجود 622 موظفة سعودية يعملن في الأندية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية ورفع حضور المرأة في القطاع الرياضي.

وفي الجانب المالي، كشف وكيل وزارة الرياضة عن تخصيص 438 مليون ريال لنظام النقاط الموحد، مبينًا أن قيمة النقطة الواحدة تبلغ 270 ألف ريال، إلى جانب تخصيص 48 مليون ريال لتفعيل الرياضات بغض النظر عن المراكز التي تحققها الأندية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتحفيز الأندية على تنمية مختلف الألعاب.

كما أشار المسعد إلى تخصيص 99 مليون ريال لمبادرة الحضور الجماهيري، التي تستهدف تعزيز حضور الجماهير في المنافسات الرياضية ورفع مستوى التفاعل الجماهيري مع الفعاليات والمسابقات.