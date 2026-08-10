القرني: ليس لي ميول رياضية.. ونغموش يهاجم مسابقات الشعر

احتضنت أحد رفيدة أمسية شعرية، جمعت الدكتور عائض القرني والشاعر محمد بن نغموش، ضمن فعاليات ملتقى الشعر بأحد رفيدة، في مسرح بيت الثقافة، مساء الأحد الماضي، بحضور عدد من المهتمين بالشعر والثقافة والإعلام.

وجاءت الأمسية الشعرية بدعوة من مكتبة أحد رفيدة العامة، واستضافت الدكتور عائض القرني ومحمد بن نغموش في لقاء جمع بين التجربة الثقافية والفكرية التي يمثلها الأول القرني والتجربة الشعرية للثاني.

وأكد لـ«الرياضية» الدكتور عائض القرني أن الساحة الشعرية شهدت في الفترة الأخيرة كثرة في عدد الشعراء، إلا أن المجيدين منهم قليلون، مشددًا على أهمية أن يستشير من لا يرى في نفسه شاعرًا أهل الاختصاص قبل أن يبرز في المشهد الشعري.

وقال القرني: «كثر الشعراء في الفترة الأخيرة، ولكن المجيدين قليل، ومن يرى نفسه أنه ليس بشاعر فلا يبرز نفسه، ويستشير أهل الشعر»، مشيرًا إلى أن قائمة الشعراء الذين يتابعهم طويلة ولا يمكن حصرها، فيما أبدى افتقاده للشاعر الراحل سعد بن جدلان.

وعن ميوله الرياضية، أوضح القرني أنه لا يميل إلى نادٍ معين، مبينًا أنه تعرض لهجوم وانتقادات من بعض النصراويين عقب مباراة الهلال مع سيدني، فيما أثنى على ما تشهده السعودية من تحول كبير، وقال: «أميرنا محمد بن سلمان جدد كل شيء، وكأس العالم في السعودية سيكون حدثًا ضخمًا جدًا».

من جانبه، عبّر الشاعر محمد بن نغموش عن سعادته بالمشاركة في الأمسية إلى جانب الدكتور عائض القرني، وقال لـ«الرياضية»: «سعيد جدًا بوجودي مع عالم وشخصية مثقفة جدًا مثل الدكتور عائض القرني في الأمسية، وسيبقى ذلك في تاريخي الشعري».

وأضاف نغموش: «الأمسية كانت رائعة، وما يميزها وجود الإعلام والجمهور النخبوي صاحب الذائقة المميزة»، متحدثًا عن تجربته في برنامج «شاعر العرب»، واصفًا إياها بالتجربة الجميلة، لكنه يرى أن المسابقات الشعرية «مكان وليست مكانة»، موضحًا أن معظم الشعراء الذين شاركوا فيها انتهوا من المشهد، «إلا الشعراء الحقيقيين».

وعن استحقاق الفائزين في المسابقات الشعرية، قال نغموش: «الفائز بالمركز الأول لا يستحق طالما أنه دُفع له بالمال، والتباين فيها ليس في العطاء الشعري، بل في العطاء الاقتصادي».