بترجي: مغربل تعيّن بـ «الترشيحات».. وتصوير صنّاع المحتوى مسموح

أوضح عمر بترجي، المتحدث الرسمي باسم رابطة دوري المحترفين، أن اختيار بعض المناصب التنفيذية في الرابطة يتم عبر لجنةٍ مستقلَّةٍ متخصِّصةٍ بالترشيحات، تتولَّى دراسة إمكاناتهم، خلال مؤتمر القطاع الرياضي، الإثنين.

وفي ردٍّ على سؤالٍ لـ «الرياضية» خلال المؤتمر، قال بترجي: «لجنة الترشيحات تُشكَّل حسب الصلاحيات من مجلس الإدارة، ولها استقلاليتها وصلاحياتها في ترشيح مَن تراه مناسبًا». مبينًا أن تعيين عمر مغربل في منصب الرئيس التنفيذي جاء بعد دراسة لجنة الترشيحات خبراته، ومدى ملاءمتها متطلبات المنصب.

وفي ملف التعاقدات والاستقطابات والرقابة المالية، نفى بترجي وجود أي تأخيرٍ في تعامل فريق لجنة الاستقطابات مع طلبات الأندية، مؤكدًا أن الإجراءات تتم وفق المدد المحدَّدة في دليل الإجراءات.

وتابع: «لا يوجد أي تأخُّرٍ في الرد، أو الإجراءات من فريق لجنة الاستقطابات فيما يخصُّ التعاقدات، ولا يوجد ردُّ يتجاوز المهلة المحددة في دليل الإجراءات».

وأشار إلى أن تفاصيل الرقابة المالية تُعدُّ من المعلومات الحسَّاسة، وأن الرابطة حريصةٌ على حماية خصوصية الأندية، موضحًا أن السماح بالتعاقدات يرتبط بسلامة الوضع المالي للنادي، وخططه لمعالجة الالتزامات.

وأضاف: «أي نادٍ، سواء كان النصر أو غيره، يثبت من خلال المستندات عدم وجود فجوةٍ في المداخيل، أو يمتلك خططًا علاجيةً واضحةً، تُبعده عن الديون، يُسمح له بالتعاقد».

وفيما يتعلَّق بما يدور حول فرض قيودٍ على صُنَّاع المحتوى، ومنعهم من تصوير المباريات داخل الملعب، أجاب بترجي: «نستهدف التغطيات المنظَّمة التي تحاكي تغطية الناقل في مسألة المنع، أما المحتوى الذي يُنتجه الجمهور وصُنَّاع المحتوى من داخل الملاعب، فالتصوير مسموحٌ لهم، ويُسمح لكل مَن يحمل تذكرة المباراة بالتصوير والنشر من المدرَّجات، كما يُسمح لصنَّاع المحتوى بتغطية المباريات، وتوثيق ردود أفعالهم من داخل الملاعب».

وحول مؤشرات نجاح دوري المحترفين، شدَّد بترجي على أن تقييم المسابقة لا يرتبط بما يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط، بل ويمتدُّ أيضًا إلى القدرة على توسيع قاعدة الجماهير، ورفع معدلات الحضور والتفاعل مع المباريات، قائلًا: «نجاح الدوري لا يُقاس فقط بما يحدث داخل الملعب، وإنما أيضًا بمدى قدرتنا على توسيع قاعدة الجماهير، وتعزيز حضورها وتفاعلها مع المسابقة».

وكشف المتحدث الرسمي عن إطلاق الرابطة أربع مبادراتٍ رئيسة تستهدف تنمية الحضور الجماهيري، تتمثَّل في الحملات الترويجية للمباريات، واستراتيجية دعم الأندية، وتنمية القاعدة الجماهيرية، ومبادرة «مشجع الجولة».

وعلى الصعيد المالي، كشف بترجي عن ارتفاع الإيرادات المركزية التي تُوزَّع على أندية دوري المحترفين بنسبة 115% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من إيرادات الرابطة تعود إلى الأندية.

واستطرد: «82% من إيرادات الرابطة تُوزَّع على الأندية، فيما يُخصَّص الجزء المتبقي للأمور التشغيلية».

وفي السياق ذاته، أشار إلى استمرار الرابطة في العمل على رفع نسبة «السعودة» في مختلف إداراتها وأقسامها مع الاستعانة بخبراتٍ متخصِّصةٍ لدعم الأعمال وتطوير الأداء.

وتطرَّق بترجي إلى تطور حقوق النقل التلفزيوني الدولي، مؤكدًا أن العقود المبرمة ليست مجانيةً، وأن الرابطة نجحت في الانتقال إلى عقودٍ متعددة الأعوام، تتراوح مددها بين ثلاثة وستة أعوامٍ.

وكشف عن ارتفاع إيرادات عقود النقل الدولية بأكثر من 100% خلال الموسمين الماضيين، موضحًا أن الرابطة نجحت في الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، فيما تتركز المرحلة المقبلة على رفع القيمة التجارية للحقوق، وتحسين جودة العقود.

وقال: «وصلنا إلى جميع الأسواق العالمية، والمرحلة الجارية تتركز على تحسين العقود ورفع جودتها». مبينًا أن التوسُّع في الانتشار الدولي بات مصحوبًا بجهودٍ لتعظيم العوائد التجارية واستدامتها.

وأكد بترجي في الوقت ذاته، أن جميع مباريات الدوري تُنقَل في المناطق الجغرافية المحدَّدة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي ملف العلاقة بين الرابطة والأندية، بيَّن أن التواصل لا يقتصر فقط على اجتماعات الجمعية العمومية، مشيرًا إلى عقد عديدٍ من الاجتماعات وورش العمل مع الأندية خلال الفترة الماضية.

وكشف عن أن موعد انعقاد الجمعية العمومية سيتم الإعلان عنه مع بداية الموسم في ظل التحولات التي تشهدها الرابطة على مستوى العمل المؤسسي والتشغيلي.