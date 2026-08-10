الاتفاق يخالص هندي

أنهت إدارة نادي الاتفاق ارتباطها مع عبد الباسط هندي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد التوصُّل إلى مخالصةٍ ماليةٍ بالتراضي بين الطرفين، تمهيدًا لانتقاله إلى أبها بعد اتفاقه مع النادي على كافة التفاصيل المتعلِّقة بالخطوة.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن اللاعب وافق على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق من أجل إنهاء ارتباطه بالنادي، وإتمام انتقاله على الرغم من تبقي موسمٍ واحدٍ في عقده.

ميدانيًّا، كثَّف الأسترالي آرثر بوباس، مدرب الفريق، تحضيراته لمواجهة الرياض، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، إذ أخضع اللاعبين لتدريباتٍ تكتيكيةٍ، ركز خلالها على عددٍ من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في المباراة.

واختتم بوباس الحصة التدريبية بمناورةٍ على منتصف مساحة الملعب ضمن استعداداته لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة قبل بداية مشوار الفريق في الدوري.