الشباب يبقي معتوق موسمين

أعلن نادي الشباب، الإثنين، رسميًا تجديد عقد عبد الله معتوق، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي لضمان استمراريته في صفوف الفريق.

ويعد اللاعب صاحب الـ23 عامًا أحد اللاعبين الذين نشأوا في النادي العاصمي ، إذ نشأ وتدرّج في الفئات السنية.

ومثّل معتوق بعض الأندية الأخرى على سبيل الإعارة مثل نادي الجندل لاكتساب الخبرة.

وطبقًا لحساب نادي الشباب على منصة «إكس» وقعت إدارة النادي عقدًا جديدًا معه لمدة عامين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث لتعزيز استقرار خط الهجوم.

ودخل معتوق، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الفترة الحرة في 8 فبراير، ورفض العرض الأول المقدم من ناديه، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وخاض معتوق 11 مباراة مع الشباب بدقائق لعب 456 دقيقة في الموسم الجاري بدوري روشن السعودي وكأس الملك، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف أو صناعة آخر.