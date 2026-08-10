السلبية تنهي تجريبية العدالة وهجر

خيّم التعادل السلبي على المواجهة التجريبية التي جمعت فريقي هجر الأول لكرة القدم، وضيفه العدالة الإثنين، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين من جانب الفريقين، حيث حرص الجهازان الفنيان على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر، للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، والاستفادة من اللقاء في تجهيز الفريقين قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى «يلو».

وجاءت المباراة في إطار البرنامج الإعدادي للفريقين، لدوري الدرجة الأولى، وسط رغبة مشتركة في رفع الجاهزية الفنية والبدنية واختبار عدد من الخيارات خلال المرحلة المقبلة.