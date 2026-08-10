بكري يفشل في اختبارات الحكام

فشل الحكم عبد الصمد بكري في اجتياز اختبارات حكام دوري روشن السعودي التي أُجريت، السبت الماضي، في ختام المعسكر الإعدادي الخارجي في مدينة فيتوريا الإسبانية، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، حالت الإصابة دون مشاركة الحكم محمد البريدي في الاختبارات ضمن تحضيرات الحكام للموسم الجديد 2026ـ2027.

وشهد المعسكر مشاركة 43 حكمًا بواقع 14 حكمَ ساحةٍ، و29 حكمًا مساعدًا، وخضعوا لبرنامج إعدادٍ متكاملٍ، شمل تعديلات قانون كرة القدم، والتدريب على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وحالات لمسة اليد، والمخالفات التكتيكية، والتمركز وقراءة اللعب، وإدارة المباريات، إلى جانب اختباراتٍ في اللغة الإنجليزية، وقوانين اللعبة.