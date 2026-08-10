الرياض.. انضمام تريزيجيه محسوم

ذكرت لـ «الرياضية» مصادر خاصة أن نادي الرياض تلقّى موافقة رابطة دوري المحترفين على التعاقد مع الجناح المصري محمود تريزيجيه ووقّع بالفعل مع اللاعب، ومن المنتظر أن يُعلِن قريبًا عن الصفقة، بعدما حصل على شهادة «الكفاءة المالية» وبات مؤهلًا لتسجيل اللاعبين في قائمة فريقه الأول لكرة القدم.

وأنهى تريزيجيه عقده مع الأهلي المصري الشهر الماضي، من أجل إكمال الانضمام، بوصفه لاعبًا حرًا، إلى «مدرسة الوسطى».

وتسلم النادي، الذي يترأسه بندر المقيل، شهادة «الكفاءة المالية» الخميس، بعدما استوفى اشتراطاتها، التي تحددها رابطة الدوري.

ومثّل تريزيجيه فرق أستون فيلا الإنجليزي، وطرابزون سبور وقاسم باشا وإسطنبول باشاكشهير في تركيا، وأندرلخت وموسكرون في بلجيكا، والريان القطري.

وبعد رحلة طويلة خارج مصر، عاد الصيف الماضي إلى القاهرة، لتمثيل الأهلي، الذي تدرّج في فئاته السنية حتى صعد إلى الفريق الأول في 2012. وبدأ اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، مشوار الاحتراف الخارجي، الذي استغرق 10 أعوام، في 2015، عندما أعير إلى أندرلخت، الذي اشترى عقده بعد موسم واحد.