مغامرة جديدة

أصبح المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو «27 عامًا»، الإثنين، أحدث المنضمين إلى فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم بعد استكمال الإجراءات الرسمية لانتقاله معارًا لمدة موسمٍ واحدٍ من برشلونة الإسباني. وسيكون اللاعب، الذي تقلَّد شارة القيادة للفريق الكاتالوني يناير الماضي، رابع أوروجوياني في «الريدز» بعد سيباستيان كواتيس، قلب الدفاع «2011ـ2014»، والمهاجمين لويس سواريز «2011ـ2014» وداروين نونيز «2022ـ2025». وذكر أراوخو في مقابلةٍ، نُشِرَت على موقع ليفربول الرسمي، أنه تلقَّى رسالتين من سواريز، الذي زامله موسمًا واحدًا في برشلونة، ونونيز، تمنَّيا له فيهما التوفيق برحلته الجديدة (المركز الإعلامي - ليفربول)