وصل البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم الجديد، إلى الرياض، الإثنين، بعد التعاقد معه لتمثيل حامل لقب دوري روشن السعودي.

وفور وصوله، ووسط الأهازيج النصراوية تقدَّم أحد المستقبلين، وألبس اللاعب نظَّارةً من نوع «ريبان ميتا»، وهي نظَّارةٌ ذكيةٌ، تم تطويرها بالتعاون بين شركتَي ريبان العالمية للنظارات، وميتا التقنية لدمج التصميم الأيقوني الكلاسيكي مع كاميرا وتقنياتٍ متطورةٍ.

ويتراوح سعر النظارة بين 2000 و2500 ريالٍ، وتشمل كاميرا بزاويةٍ واسعةٍ جدًّا بدقة 12 ميجابكسل مثبتةٍ في زاوية الإطار، ومؤشر خصوصيةٍ، يضيء مصباحًا صغيرًا عند بدء التصوير لتنبيه المحيطين لضمان الخصوصية والشفافية، كما أنها مدعومةٌ بمساعد «AI» لتنفيذ الأوامر الصوتية، والإجابة عن الأسئلة، والترجمة الفورية، وتوجد بها سماعةٌ مدمجةٌ، تحتوي على خمسة ميكروفونات لتسجيل الصوت، إضافةً إلى سماعاتٍ مخفيةٍ داخل الأذرع، تُوجِّه الصوت للأذن مباشرةً دون العزل عن المحيط.

وأعلن النصر، الأحد، التوقيع مع اللاعب البرتغالي قادمًا من نادي ريال مايوركا الإسباني.

وخاض كوستا أكثر من 130 مباراةً في الدوري الإسباني «لا ليجا»، ويؤدي الأدوار الهجومية فضلًا عن الدفاعية في وسط الميدان.

وخلال الموسم الماضي، لعِب 34 مباراةً من أصل 38 في الدوري، محرزًا سبعة أهدافٍ، وصانعًا اثنين.

وتعاقد النصر مع اللاعب بعد انتهاء عقد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي ارتدى القميص الأصفر ثلاثة مواسم، وغادر مطلع الصيف الجاري.