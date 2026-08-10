الأحلام لا تتوقف.. السوبر الأوروبي ينتظر صافرة عرتن

وصل الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن، الإثنين، إلى مدينة سالزبورج النمساوية، لإدارة مباراة السوبر الأوروبي بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري الأبطال، وأستون فيلا الإنجليزي حامل لقب «يوربا ليج» الأربعاء، في سابقة على مستوى القارة.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» أسند لعرتن «34 عامًا» إدارة المباراة تقديرًا له بعد أن رفض الولايات المتحدة السماح له بالدخول للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، على الرغم من حصوله على تأشيرة قبل وصوله، لتتلاشى أحلامه بأن يصبح أول حكم صومالي في المونديال.

كما اتخذ قرار التعيين ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بمدينة فانكوفر الكندية نهاية أبريل الماضي بين «يويفا» والاتحاد الإفريقي للعبة لتشجيع التعاون في العديد من المجالات بين الجانبين، بما في ذلك التحكيم.

وسيساعد عرتن في إدارة المباراة الجيبوتي ليبان عبد الرزاق أحمد، والكيني ستيفن ييمبي، والسلوفيني رادي أوبرينوفيتش حكمًا رابعًا، فيما سيحضر بغرفة الـ VAR الإيطالي ماركو دي بيلو ومساعده الإسباني جييرمو كوادرا فرنانديز.

وأوضح الموقع الرسمي لـ«يويفا» الإثنين: «لا يزال الحكم الصومالي في الرابعة والثلاثين من عمره فقط، وقد حقق إنجازات جديدة على مدى العقد الماضي ـ ولن تكون سالزبورج مختلفة».

وأضاف: «لن ينسى عرتن الأشهر الثمانية عشر الماضية بسهولة. ففي تلك الفترة القصيرة، أصبح أول صومالي يدير نهائي دوري في دوري أبطال إفريقيا «2025»، قبل أن يحصل على جائزة أفضل حكم في القارة العام نفسه وتتويج مجهوده باختياره ضمن قضاة كأس العالم 2026.

وأضاف: «حافظ عرتن على لياقته بعد عودته من الولايات المتحدة من خلال تحكيم مباريات الدوري الصومالي، كما تولى إدارة المباراة الحاسمة لتحديد بطل الدوري الكويتي في يونيو الماضي».

ونقل الموقع تصريحات لعرتن الذي تغلب على العديد من العقبات بعد وفاة الده في سن مبكرة: «كنت محظوظًا، لكنني عملت بجد لأكون هنا، وأنا فخور جدًا بذلك. كما تتخيلون، نشأت في ظروف صعبة، لكن ذلك لم يمنعني من السعي وراء أحلامي».

وأضاف: «أؤمن أنه إذا استطعتُ النجاح، فبإمكان أي شخص آخر النجاح.. بإمكانكم فعل ما تريدون. لا تتوقفوا عن الحلم أبدًا. إذا كنتم ترغبون في أن تصبحوا حكامًا، فهذا أفضل ما يمكنكم فعله. لذا اسعوا لتحقيقه، ولا تتوقفوا مهما حدث، ومهما حاول الناس منعكم من أداء عملكم».