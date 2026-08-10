فيسينج يحذّر الاتحاديين من غياب «VAR».. ويحدّد منفذي «الترجيحية»

نبَّه الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبيه إلى ضرورة مضاعفة التركيز خلال مواجهتهم مع الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، ووضع غياب تقنية «VAR» في حسبانهم، تفاديًا لمواقفَ تحكيميةٍ غير قابلةٍ للمراجعة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وبعد علمه بغياب «VAR» عن اللقاء، الذي يأتي ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، طالب المدرب لاعبيه، حسبَ المصادر، بالحذر من ارتكاب هفواتٍ غير ضروريةٍ قد تُفضي إلى قراراتٍ تحكيميةٍ، تُكلِّف الفريق، ويصعب تدارك تبعاتها.

في سياقٍ متَّصلٍ، خصَّص الألماني وقتًا من الحصة التدريبية الختامية، التي جرت مساء الإثنين، للتدرُّب على تنفيذ ركلات الترجيح تحسُّبًا للوصول إليها في حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل.

ووفقًا للمصادر، حدَّد فيسينج قائمة اللاعبين الذين سيتولون تنفيذ الركلات الترجيحية، واختارهم اعتمادًا على كفاءتهم في تسديدها.

وجرت الحصة على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، مسرح اللقاء القاري، وكشفت، حسبَ المصادر، عن جاهزية السنغالي ديون لوبي، الوافد الجديد، للمشاركة، وكذلك الفرنسي موسى ديابي، والجزائري حسام عوَّار، والمغربي يوسف النصيري، والهولندي ستيفن بيرجوين.