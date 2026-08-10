اتحاد القدم يؤكد: 30 أغسطس انتخاب المجلس

وجَّه الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية من الأندية لحضور اجتماعها غير العادي، الذي ينتخب مجلس الإدارة في 30 أغسطس الجاري.

وأعلن الاتحاد، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن توجيهه الدعوة، التي تضمّنت بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية، وعددُها سبعة، تبدأ بالإعلان عن انعقاد الاجتماع وفق النظام الأساسي للاتحاد وتنتهي ببدء إجراءات انتخابات المجلس للدورة السادسة «2026- 2030».

ومن بين البنود تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع وتعيين مراقبين مستقلين.

والسبت، رفضت لجنة الانتخابات خمسًا من القوائم الستة التي قدمت أوراق ترشُّحها، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها.

ويترأس بدر الرزيزاء، الرئيس السابق لنادي القادسية، القائمة الوحيدة المقبولة، التي تضم ثمانية أسماء أخرى.

واستبعدت اللجنة قوائم خالد الغامدي، وحاتم خيمي، وأحمد الوادعي، وشاكر العصيمي، وفهد الغفيلي.

وتتشكل الجمعية العمومية من 49 عضوًا، يمثلون دوري روشن، ودوري «يلو» للدرجة الأولى، ودوريات الدرجة الثانية، والثالثة، والرابعة.