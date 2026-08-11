فان دي فين مع توتنام حتى 2031

مدَّد نادي توتنام الإنجليزي، الإثنين، عقد الهولندي ميكي فان دي فين، قلب دفاع فريقه الأول لكرة القدم، حتى 2031 مع خيار التمديد موسمًا إضافيًّا.

ووصل ميكي إلى النادي اللندني، أغسطس 2023، قادمًا من فولفسبورج الألماني، ولعب 96 مباراةً بجميع المسابقات، سجل فيها عشرة أهدافٍ، وصنع ثلاثة، وبات واحدًا من أفضل قلوب الدفاع في أوروبا.

وكان اللاعب أحد العناصر المهمة في فوز الفريق بلقب الدوري الأوروبي عام 2025، كما قاده في المباريات الست الأخيرة في معركة البقاء بالدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

أمَّا على الصعيد الدولي، فشارك ميكي للمرة الأولى مع المنتخب الهولندي خلال المباراة أمام فرنسا، أكتوبر 2023، وكان ضمن تشكيلة بطولة أمم أوروبا 2024، وكأس العالم 2026، ويملك 24 لقاءً في رصيده.

وقال اللاعب في تصريحاتٍ صحافيةٍ، نُشرت في موقع النادي: «إنها لحظةٌ مميَّزةٌ لتوقيع عقدٍ جديدٍ، ولحظة فخرٍ لي ولعائلتي». مضيفًا: «لطالما أحببت توتنام منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي أرض النادي هنا. أحببت الجماهير، وقد تطوَّرت بشكلٍ جيدٍ للغاية هنا».

من جهته، عبَّر يوهان لانج، المدير الرياضي للنادي، عن سعادتهم بالتزام ميكي مع توتنام، وقال: «لقد كان نموُّه وتطوُّره على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لاعبًا وشخصًا، هائلًا. هو الآن بلا شكٍّ أحد المدافعين المتميِّزين في كرة القدم الأوروبية».

في حين، أكد المدرب دي زيربي أن ميكي يمتلك الصفات العقلية، والطموح الكبير الذي يريدونه في توتنام.

وأضاف: «نحن نبني شيئًا قويًّا هنا، ولاعبون مثل ميكي جزءٌ مهمٌّ من هذا المستقبل. قراره بتوقيع عقدٍ جديدٍ يُظهر إيمانه بما نبنيه معًا».