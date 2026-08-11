المنشطات تبعد كوتش عن أولمبياد 2028

أوقف العداء الأمريكي جوناه كوتش، ثلاثة أعوام وجرد من ذهبية سباق 1500 متر التي حصل عليها العام الماضي ضمن بطولة الولايات المتحدة، بسبب ثبوت تناوله المنشطات.

وأوضحت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات في بيان الإثنين نتائج الاختبارات التي خضع لها العداء الكيني الأصل «29 عامًا» كانت غير طبيعية بحسب جواز سفره البيولوجي الرياضي.

وقالت الوكالة إن اختبارات جوازات السفر التي تفصح عن «مؤشرات حيوية للدم» تستخدم منذ عام 2009 فعالة في الكشف عن منشطات الدم مثل استخدام عمليات نقل الدم واستخدام الأدوية المعززة له مثل الإريثروبويتين EPO.

وأوضحت أن حظره سيستمر حتى يوليو 2029، مما سيجعله غير مؤهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.