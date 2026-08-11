ألعاب القوى.. إنجبريجتسن يحرز الذهبية السابعة

حافظ العداء النرويجي جايكوب إنجبريجتسن على مكانته كأنجح رياضي أوروبي في تاريخ البطولات القارية، بعدما أحرز الإثنين ذهبية سباق 5 آلاف متر في برمنجهام، رافعًا رصيده إلى سبع ذهبيات فردية في البطولات الأوروبية.

وسجل إنجبريجتسن، البالغ 25 عامًا، زمنًا قدره 13 دقيقة و15.29 ثانية، متقدمًا على الألماني فلوريان برِم «13:15.60» فيما نال الفرنسي إتيان داجينوس البرونزية «13:16.09».

وقال إنجبريجتسن بعد السباق: «حلمت بهذه اللحظة قبل أسبوعين عندما وضعت اسمي على قائمة المشاركين. كان ذلك كافيًا».

وبات النرويجي الآن دون هزيمة في البطولات الأوروبية منذ إحرازه ثنائية سباقي 1500 و5000 م في نسخة برلين 2018، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

وكرر النرويجي الإنجاز ذاته في نسخة ميونيخ 2022، ثم في روما قبل عامين.

واكتفى العداء النرويجي بالمشاركة في سباق 5 آلاف م في البطولة المقامة بمدينة برمنغهام الإنجليزية، بعدما غاب عن المنافسات الموسم الجاري بسبب إصابة في وتر أخيل استدعت الخضوع لجراحة.

وجاءت الإصابة عقب مشاركة مخيبة في بطولة العالم بطوكيو 2025، خرج خلالها من تصفيات سباق 1500 م، واكتفى بالمركز العاشر في سباق 5000 م، في آخر سباق تنافسي له قبل العودة في برمنجهام.