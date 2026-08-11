راشد: كوزمين سلاح الجزيرة أمام الاتحاد

بدأ ممارسة كرة القدم في الحي القريب من منزله كحال نشأة الأطفال الذين ارتبطت عقولهم بـ «الساحرة المستديرة»، وذلك بعد ولادته في 21 ديسمبر من العام 1993.

استهوته الكرة، حتى التحق بنادي مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة في الإمارات، وفيه تدرج بفئاته السنية مفضلًا مركز الظهير الأيمن، وذلك قبل الانتقال إلى الجزيرة نادي العاصمة أبو ظبي، موسم 2012، وظل يدافع عن ألوانه 11 عامًا.

وفي 2023 عاد إلى اتحاد كلبا وبقي في صفوفه حتى الآن.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار الإماراتي سالم راشد، يتحدث عن المواجهة المرتقبة للاتحاد السعودي أمام الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وحظوظ الطرفين في التأهل إلى دور المجموعات.

01

كيف ترى مواجهة الاتحاد أمام الجزيرة فريقك السابق في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء؟

أعتقد أن المباراة ستكون جميلة وقوية، وأرى أن حظوظ الفريقين متساوية، لأن كل طرف يمتلك عناصر مميزة وقادرة على صناعة الفارق، على الرغم من كونها تأتي في افتتاحية الموسم الجديد.

02

أتعتقد أن الجزيرة قادر على منافسة الاتحاد؟

فريق الجزيرة غيّر عددًا من عناصره، وضم لاعبين جدد مميزين، وأعتقد أنه أصبح يملك إمكانات تساعده على تقديم مباراة قوية، كما أن وجود مدرب مثل الروماني كوزمين أولاريو يمثل إضافة كبيرة، مدرب صاحب خبرة في الملاعب الخليجية والآسيوية، ويعرف كرة القدم السعودية جيدًا.

03

هل خبرة كوزمين في الكرة السعودية يمكن أن تمنح الجزيرة أفضلية؟

بالتأكيد، كوزمين يعرف أجواء كرة القدم السعودية جيدًا، وسبق له خوض تجربة ناجحة مع الهلال، وكذلك المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا بأستراليا، لذلك يعرف طبيعة اللاعب السعودي، وهذا أمر ربما يساعده في التعامل مع المباراة بالشكل المناسب.

04

الاتحاد يضم لاعبين كبارًا.. هل يمكن أن تؤثر هذه الكوكبة على الجزيرة؟

لا أعتقد ذلك، لاعبو الجزيرة لديهم أيضا شخصية وخبرة كبيرة، ولن تكون هناك رهبة من محترفي الاتحاد، في النهاية، المباراة داخل الملعب، واللاعب الذي يكون أكثر تركيزًا ويقدم مستواه الحقيقي ستكون لديه فرصة أكبر لتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات لنخبة آسيا.

05

ما سلاح الجزيرة الذي تراهن عليه أمام الاتحاد؟

أراهن على روح اللاعبين، وهذه نقطة مهمة جدًا بالنسبة لي، خاصة أنني سبق أن لعبت في صفوف هذا النادي، وأعرف شخصية اللاعبين والأجواء داخل الفريق، الروح الجماعية يمكن أن تصنع الفارق في مثل هذه المباريات الكبيرة.

06

ما هي التفاصيل التي ستحسم المباراة؟

التفاصيل الصغيرة ستكون مهمة جدًا، التركيز، والانضباط التكتيكي، واستغلال الفرص، والتعامل الجيد مع الضغوط، كلها عوامل ربما تحسم مباراة متقاربة بهذا الشكل.

07

هل تتوقع أن تكون المباراة مفتوحة أم يغلب عليها الحذر؟

البداية ربما تكون حذرة من الطرفين، لكن مع مرور الوقت ستزداد الإثارة، كل فريق سيحاول فرض أسلوبه، وأتوقع أن نشاهد مباراة قوية تليق باسم الاتحاد والجزيرة.

08

من الأقرب لتحقيق للفوز؟

أرى أن الحظوظ في متساوية، لكن بحكم أن سبق لي اللعب للجزيرة أتمنى له التوفيق، وأراهن على روح اللاعبين وقدرتهم على تقديم مباراة كبيرة أمام الاتحاد.

09

كيف ترى دوري روشن السعودي؟

دوري روشن السعودي بات قويًا، ويملك نجومًا عالميين، أضافوا للدوري قوة، وأصبحت كل الفرق غير عادية.