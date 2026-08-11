القاري يعلن موعد اختيار حكام كأس آسيا السعودية

كشفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد النهائي لإعلان قائمة «حكام النخبة» الذين سيديرون مباريات النسخة الـ 19 من بطولة كأس آسيا السعودية 2027، التي تنظم في ثلاث مدن «الرياض ـ جدة ـ الدمام» خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير المقبل، وفق البيان الصادر عبر الموقع الرسمي، الثلاثاء.

وأشارت اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، برئاسة القطري هاني بلان، إلى أن سبتمبر المقبل سيشهد الإعلان النهائي للحكام بناءً على معايير صارمة تشمل التقييم المستمر لمستويات أدائهم خلال الفترة من 2023 إلى 2026، ومستويات اللياقة البدنية، واجتياز الفحوص الطبية، والجوانب النفسية، لتحديد مدى ملاءمتهم لشغل أحد ثلاثة أدوار: حكم الساحة، والحكم المساعد، وحكم الفيديو «VMO».

وبيّن أن التحضيرات لأعداد الحكام لهذه الدورة ستبدأ في نوفمبر 2026، فيما يتم عقد دورة تحضيرية خلال الأسبوع الذي يسبق المباراة الافتتاحية للبطولة.

وسلط الاجتماع الضوء على استمرار تألّق الحكام الآسيويين على الساحة العالمية، وبشكل خاص على مختلف الإنجازات التي تحققت خلال كأس العالم 2026 التي اختتمت أخيرًا، إذ شهدت البطولة اختيار 25 حكمًا آسيويًا، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة العالمية، وبات الحكم علي رضا فغاني أول حكم آسيوي يتم اختياره للمشاركة في أربع نسخ متتالية من كأس العالم، فيما أصبح السعودي عبد الله الشهري، الذي عمل حكمًا للفيديو «VMO»، أول خريج من أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي يتم اختياره للمشاركة في البطولة العالمية، وسجل الأردني أدهم مخادمة حضوره خلال اختياره حكمًا رابعًا في المباراة النهائية، إلى جانب مواطنه محمد خلف والقطري خميس المري، اللذين تم اختيارهما حكمًا مساعدًا احتياطيًا وحكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو على التوالي.

وكان طاقم حكام كأس العالم من بين حكام المباريات الذين أداروا واجباتهم في ما مجموعه 10 مسابقات تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسبع مسابقات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، ومسابقتين تابعتين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال العام الماضي.

كما أشادت اللجنة بالدور المحوري الذي تؤديه أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تعد مبادرة رائدة، إذ واصلت بشكل ثابت دفع رؤية الاتحاد القاري ورسالته لتطوير حكام مباريات على أعلى مستوى، وتقديم الدعم الأساسي للاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.