ستراسبورج يوقع مع حارس تشيلسي

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي، الثلاثاء، التوقيع مع الدنماركي فيليب يورجنسن، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2026ـ2027.

ويحل الحارس الدنماركي، الذي خاض مباراتين دوليتين، مكان البلجيكي مايك بيندرس، الذي كان بدوره معارًا من تشيلسي إلى ستراسبورج الموسم الماضي.

وولد يورجنسن في السويد، وبدأ مسيرته في فئات الناشئين بنادي مالمو، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى مع فياريال الإسباني بين عامي 2021 و2024، ثم انتقل إلى تشيلسي مقابل 24 مليون يورو.

وخاض الحارس، البالغ 24 عامًا، 36 مباراة خلال موسمين في لندن، واشتهر خلال ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في باريس، حين تلقى خمسة أهداف، جاء أحدها إثر تمريرة خاطئة منه أثناء بناء الهجمة.