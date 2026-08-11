آسيا.. تحدّ ثالث يجمع الاتحاد والجزيرة

يحتضن ملعب محمد بن زايد في أبوظبي المواجهة الثالثة بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الجزيرة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا، حينما يتواجهان، الثلاثاء، لحساب الملحق المؤهل إلى دوري النخبة الآسيوي 2026ـ2027.

وسبق للجزيرة والاتحاد أن التقيا مرتين في البطولة وانتهتا بالتعادل 0ـ0 في أبوظبي و1ـ1 في جدة بدور المجموعات من نسخة 2009.

ويأمل الاتحاد في تخطي الصعوبات التي واجهته قبل المباراة وآخرها تعرض جناحه الشاب البرتغالي روجر فرنانديش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ورحيل البرازيلي فابينيو، لاعب وسطه، بعد ثلاثة مواسم قضاها في صفوف «العميد».

وعوض خامس الدوري السعودي رحيل فابينيو بالتعاقد مع السنغالي ديون لوبي، لاعب الوسط الدفاعي، قادمًا من ألميريا الإسباني، كما ضم لاعبين محليين هما راكان الكعبي وفارس عابدي.

وتعاقد الاتحاد في يوليو الماضي مع المدرب الألماني الشاب ينز فيسينج الفائز الموسم الماضي مع جامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2.

لكن المدرب، صاحب الـ39 عامًا، الذي خلف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أبدى رضاه عن فريقه على الرغم من الفترة القصيرة في العمل معه.

وقال فيسينج بعد ختام معسكر ماربيا في إسبانيا بالفوز على لاس بالماس 2ـ1 ومايوركا 4ـ0 والتعادل مع ملقة 2ـ2: «أنهينا المعسكر بخوض مباريات قوية أمام فرق جيدة في إسبانيا وليس من السهل مواجهتها».

وتابع: «أنا راضٍ عن أداء اللاعبين طوال المعسكر، ورأيت مجموعة متماسكة وتقدمًا كبيرًا من الناحيتين البدنية والتكتيكية».

ويملك الاتحاد خبرة كبيرة في البطولة القارية التي فاز بلقبها عامي 2004 و2005، ويطمح للمشاركة الرابعة عشرة في تاريخه والذهاب بعيدًا فيها بعدما ودعها من الدور ربع النهائي الموسم الماضي على يد ماتشيدا زيلفيا الياباني 0ـ1.

ويصطدم طموح الجزيرة بالعودة إلى دوري الأبطال، بعد غياب أربعة أعوام، بضيفه الاتحاد، إذ كانت آخر مشاركة له في 2022، وودع من دور المجموعات، ليعكس بذلك الفترة السلبية التي مر بها وترجمت بغيابه عن منصات التتويج الكبرى، حيث يشارك في النسخة الحالية من البطولة القارية عبر الملحق بصفته صاحب المركز الرابع في الدوري المحلي، بعدما رفع الاتحاد الآسيوي للعبة عدد مقاعد الإمارات إلى ثلاثة مباشرة، ونصف مقعد عبر التصفيات.

ويأمل الجزيرة أن تنعكس التغييرات الفنية التي طرأت عليه على عودته إلى البطولة، ولا سيما بعد تعيين الروماني الخبير كوزمين أولاريو مدربًا له، بديلًا للهولندي مارينو بوسيتش، الذي اختير أخيرًا لقيادة الأهلي السعودي.

وبعد فشله في قيادة منتخب الإمارات إلى مونديال 2026، الذي اختتم أخيرًا في أمريكا الشمالية وإقالته من تدريب «الأبيض»، يتطلع أولاريو إلى عودة قوية في عمله مع الأندية.

ويعد أولاريو «57 عامًا» المدرب الأكثر فوزًا بالألقاب في الكرة الإماراتية برصيد 14 لقبًا، أحرزها خلال مشواره مع العين «2011ـ2013» وشباب الأهلي «2013ـ2017» والشارقة «2021ـ2025».

وشارك النادي الإماراتي في عشر نسخ، وكانت أبرز نتائجه صعوده لثمن النهائي ثلاث مرات أعوام 2012 و2014 و2018.