الأهلي يوقع شراكة مع «أنتيفات»

أعلن النادي الأهلي، الثلاثاء، توقيع شراكة جديدة مع «أنتيفات» لتنضم إلى شركاء النادي خلال الموسم الرياضي الجديد.

وذكر النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تتولى أنتيفات تشغيل وإدارة مركز التغذية بمقر النادي الذي سيحمل اسمها، إضافة إلى تقديم خدمات إعداد الوجبات الغذائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم ومنسوبي النادي».

وأضاف النادي: «منذ انطلاق مسيرة النمو التجاري التي يشهدها النادي أصبح الأهلي وجهة مفضلة للعلامات التجارية الطامحة للارتباط بمنظومة رياضية كبرى تملك قاعدة جماهيرية واسعة وحضورًا متناميًا، ما تعكسه سلسلة الشراكات المتلاحقة، التي يعلن عنها النادي بشكل مستمر».