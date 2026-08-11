بيع 3 صقور من إسبانيا والبرتغال وكندا

بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 155 ألف ريال في الليلة الثالثة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور بمقره في مَلهم شمال الرياض، الإثنين.

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ جير شاهين من مزرعة إسبانية، وتم بيعه بمبلغ 42 ألف ريال لمصلحة «نوفا فالكون»، بعدها عرض الصقر الثاني فرخ شاهين من مزرعة برتغالية، وتم بيعه بمبلغ 32 ألف ريال لمصلحة الصقار حميد برغش المنصوري.

ومن مزرعة كندية عُرض الصقر الثالث فرخ مثلوث جير، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 20 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال، لمصلحة مقبل عبد الرحمن الشلوي.

ويوفر المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، عبر تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين من السعوديين ومختلف دول العالم، تنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لحسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، زار أوسكار فوستنجر، سفير جمهورية النمسا لدى السعودية، الإثنين، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

وتجول السفير النمساوي داخل المزاد، وزار جميع المزارع المشاركة في المزاد.