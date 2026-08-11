بعد مهاجمته.. ترامب يدعم إنفانتينو

تدخّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، لتدعيم موقف السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي تطالب عدة اتحادات قارية برحيله على خلفية مشروعه المثير للجدل، الذي أُجهض، والرامي إلى فتح باب الاستثمار الخاص في تنظيم كأس العالم وبطولات أخرى.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «سيرتكب فيفا خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب كان، ولو للحظة واحدة، في استبدال رئيسه جاني إنفانتينو»، واصفًا إياه بـ«الرائع».

وأكد ترامب أن إنفانتينو «ترأس للتو كأس العالم الأكثر نجاحًا» التي نظمت في يونيو و يوليو في أمريكا الشمالية، مضيفًا أنه إذا رحل، فإن «المسابقة لن تشهد أبدًا مرة أخرى مثل هذا النجاح ولا مثل هذه الربحية».

ويؤكد الرئيس الأمريكي بذلك مجددًا قربه من إنفانتينو الذي تلقى منه في ديسمبر 2025 «جائزة فيفا للسلام» التي أُنشئت خصيصًا له. كما طلب منه خلال مونديال 2026 الذي نظمته الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مراجعة بطاقة حمراء حصل عليها لاعب من المنتخب الأمريكي، وهو ما نجح فيه.

وأصبح إنفانتينو «56 عامًا»، المرشح لخلافة نفسه على رأس فيفا، غارقًا في أزمة منذ الكشف عن مشروعه المثير للجدل، الذي تم التخلي عنه في نهاية المطاف، والرامي إلى فتح فيفا أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

لكن الاتحادات القارية الأوروبية «ويفا»، وأمريكا الشمالية والكاريبي «كونكاكاف»، وآسيا، نشرت الإثنين، رسالة مفتوحة مشتركة إلى عالم كرة القدم المنقسم بعمق حول مآلات الأزمة، لتجسيد عزمها على رؤية إنفانتينو يغادر رئاسة فيفا.

ودافعت هذه الاتحادات عن موقفها بالقول إن كرة القدم «ليست ملكًا لأحد»، وإن القيادة «ليست امتلاك السلطة للاحتفاظ بها أو المطالبة بها، بل هي واجب خدمة تجاه أسرة كرة القدم».

وبذلك، نسفت الاتحادات محاولات إنفانتينو لإنقاذ عرشه، من دون أن تذكر المسؤول السويسري بالاسم.

وبدا إنفانتينو، قبل أسابيع قليلة فقط، متجهًا نحو إعادة انتخابه بكل أريحية في مارس 2027، بعد مونديال 2026، الأكثر ربحية على الإطلاق، بإيرادات بلغت نحو 15 مليار دولار.

ويُنظر إلى رئيس اتحاد كونكاكاف فيكتور مونتالياني بوصفه منافسًا محتملًا لإنفانتينو، الذي سيترشح لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة. ويتعين إعلان أسماء المرشحين بحلول 18 نوفمبر المقبل.

وأعلنت ويفا وكونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنها لم تقتنع إطلاقًا بالرسالة التي وجهها فيفا الأربعاء الماضي إلى اتحاداته الـ211، الذي أقر بوجود «أخطاء» في الإعداد السري لمشروع شركة تجارية، تم التخلي عنه في نهاية المطاف تحت الضغط.

وأعربت الاتحادات عن استيائها، قائلة: «لا يزال هناك غياب تام للاعتراف بأن محاولة التنازل عن حصة من كأس العالم من طرف فيفا شكّلت خللًا خطيرًا في التقدير وخرقًا جوهريًا للثقة تجاه المؤسسات ذاتها التي وُجد فيفا لخدمتها».