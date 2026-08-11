من هو بولولو مهاجم الحزم الجديد؟

في 23 مارس 1999 ولد أفيميكو بولولو، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم الجديد، في لواندا العاصمة الأنجولية لأبوين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونشأ في فرنسا بعد انتقال العائلة إليها في سن مبكرة، حيث استقرت في منطقة مولوز.

بدأ ممارسة كرة القدم في نادي إيه إس كوتو مولوز المحلي حتى عام 2013، ثم انتقل إلى أكاديمية نادي بازل السويسري في صيف ذلك العام، وتدرج في مختلف فئاته السنية وصولًا إلى فريق تحت 21 عامًا، الذي ينافس في الدرجة الثالثة السويسرية.

انضم إلى الفريق الأول في بازل موسم 2017ـ2018، وشارك في مباريات الدوري السويسري الممتاز، وسجل أهدافًا في المباريات التجريبية، ثم أعير في يناير 2019 إلى نادي نوشاتيل كزاماكس، حيث خاض 17 مباراة وسجل هدفين، قبل أن يعود إلى بازل ويستمر معه حتى يناير 2022، مسجلًا في المجموع 59 مباراة في الدوري وأربعة أهداف مع الفريق الأول، إضافة إلى مشاركات مع الفريق الثاني.

انتقل في 7 يناير 2022 إلى نادي جرويتر فورث الألماني بعقد يمتد حتى يونيو 2024، وشارك في ثماني مباريات بالدوري الألماني دون تسجيل أهداف، ثم هبط الفريق، فخاض 13 مباراة في الدرجة الثانية، وسجل هدفًا واحدًا، مع مشاركات إضافية في الفريق الثاني سجل خلالها أهدافًا عدة.

في 22 يونيو 2023 انضم إلى نادي ياجيلونيا بياليستوك البولندي بعقد يمتد عامين مع خيار التمديد، وحمل الرقم 10، وأسهم في موسم 2023ـ2024 بتسجيل 12 هدفًا في الدوري ضمن 31 مباراة، ليحقق الفريق لقب الدوري البولندي للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى أهداف في الكأس.

في موسم 2024ـ2025 سجل 10 أهداف في الدوري، وأصبح هداف دوري المؤتمر الأوروبي بثمانية أهداف، وأسهم في وصول الفريق إلى ربع النهائي، كما فاز الفريق بكأس السوبر البولندي.

استمر مع النادي حتى نهاية عقده في يونيو 2026، ليخوض في المجموع 134 مباراة سجل خلالها 56 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

يبلغ طوله 1.75 متر ووزنه 83 كيلوجراما، ويفضل القدم اليسرى، ويلعب في مركز المهاجم. له أخ أصغر يدعى بريسلـي بولولو، مواليد 2002، وهو لاعب كرة قدم أيضًا.

يحمل جوازات سفر كونغولية وأنجولية وفرنسية، واستدعي في مارس 2025 للمنتخب الأنجولي في تصفيات كأس العالم 2026 لكنه انسحب لأسباب صحية، ثم ارتبط بالمنتخب الكونغولي الديمقراطي.

تقدر قيمته السوقية بنحو 4 ملايين يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في القيمة السوقية للاعبين

في 4 أغسطس 2026 أعلن نادي الحزم السعودي تعاقده معه لاعبًا حرًا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029 ليقود هجومه في دوري روشن الموسم المقبل.