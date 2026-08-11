في البدايات.. فيسينج لا يخسر

يعوّل الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على سجلّ انطلاقات تجاربه التدريبية السابقة، لقيادة «النمور» إلى تجاوز مرحلة الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتفادى المدرب الشاب الخسارة في انطلاقته مع فريقين أشرف عليهما قبل تولي الدفة الفنية للاتحاد.

وفي بداياته التدريبية قاد فيسينج فريق إف سي جيفنبيك الألماني في مباراة واحدة حسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

وتواجه الفريق في تلك المباراة مع نظيره فيكتوريا كلارهولز لحساب أولى جولات موسم 2014ـ2015 من دوري وستفاليا الأول.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. وبعدها انتقلت الدفة الفنية لإف سي جيفنبيك من فيسينج إلى المدرب بنيامين هيكه، الذي ظل محتفظًا بالوظيفة ذاتها حتى عام 2020.

أما فيسينج فلعب دور المدرب المساعد ضمن طاقم هيكه، وتنقل بالمسمى الوظيفي ذاته في محطات لاحقة، قبل تولي مهمة الرجل الأول في الجهاز الفني لجامبا أوساكا الياباني خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وبدأ مهمته بملاقاة سيريزو أوساكا ضمن منافسات دوري الرؤية المئوية، وهي بطولة استثنائية نظمتها اليابان خلال النصف الأول من 2026، تمهيدًا للتحول إلى نظام الموسم الأوروبي الذي يبدأ في خريف العام الميلادي وينتهي في ربيع العام التالي.

وفاز المدرب مع فريقه في تلك المباراة، التي جرت بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في اللعب المفتوح.

ويحتاج فيسينج إلى الفوز مع الاتحاد أيضًا على الجزيرة، من أجل العبور إلى مرحلة الدوري من «النخبة».