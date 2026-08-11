هانوي يهزم أديلايد ويضمن مقعدا في نخبة آسيا

حجز فريق كونج آن هانوي الفيتنامي الأول لكرة القدم مقعدًا في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تحقيقه الفوز على نظيره أديلايد يونايتد الأسترالي 2ـ0 الثلاثاء.

وحافظ بطل دوري الدرجة الأولى الفيتنامي بقيادة ألكسندر بولكينج على هدوئه أمام أديلايد طوال المباراة، بعد أن سجل البلجيكي ديفيد هينين والكولومبي برايان بيريا هدفي المباراة ليضمنا لفريقهما مكانًا في القرعة المقررة في كوالالمبور 18 أغسطس الجاري.

تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء مع أفضلية نسبية لمصلحة كونج آن هانوي الذي كان صاحب المبادرة الهجومية الأولى عبر تسديدة بيريا التي جاءت من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم «5»، رد عليه خوان مونيز بتسديدة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم في الدقيقة «10».

ثم دانت السيطرة بعد ذلك لمصلحة الفريق الأسترالي الذي سيطر على مجريات اللعب أكثر مع مرور الوقت فسدد لاعبه وايت كرة قوية من خراج منطقة الجزاء مرت بسلام على المرمى «26»، في المقابل حاول كونج آن هانوي التحرر بحذر من المواقع الدفاعية والامتداد عبر الأطراف لاستغلال المساحات المتاحة.

وأنهى هانوي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، وفي الشوط الثاني ضاعف النتيجة بهدف ثانٍ، واستطاع المحافظة على النتيجة حتى نهاية المباراة.