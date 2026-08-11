افتتاحية فيسينج.. الألماني يسقط سيريزو في الـ 100 عام

يفتتح الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مشواره الفني مع القطب الجداوي، حينما يواجه الجزيرة الإماراتي عند الـ 07:00 مساء الثلاثاء في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويملك المدرب الألماني خبرة قصيرة في عالم التدريب، إذ عمل معظم مسيرته مدربًا مساعدًا مع أكثر من فريق، بداية من منصبه في فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني خلال 2019 و2021، تحت قيادة المدرب الفني هايكو فوجل، ثم فان لينت.

وحصل فيسينج على منصب المدرب المساعد ضمن الطاقم الفني لأيندهوفن الهولندي، موسم 2021ـ2022، وعمل تحت قيادة المدرب روجر شميدت، الذي وثق في قدراته كثيرًا، حتى جلبه معه حينما الأخير قيادة بنفيكا البرتغالي في 2022 و2024.

وحصل فيسينج على فرصة، حينما تولى مساعده مواطنه توماس ليتش، الذي أعلن الشباب التعاقد معه الموسم الجاري، خلال تدريب ريد بول سالزبورج النمساوي 2025.

وتولى فيسينج في 2026 منصب الرجل الأول ليقود جامبا أوساكا، ومع هذا الياباني، حقق المدرب الألماني لقب دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على النصر1ـ0، خلال المواجهة التي لعبت على «الأول بارك» في الرياض.

وخلال قيادته لأوساكا أدار فيسينج الفريق في 27 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 15 مباراة وخسر تسعًا، وتعادل في ثلاث مواجهات، ونال لقبًا واحدًا.

وفي مبارياته الافتتاحية الأولى مدربًا، حقق فيسينج الفوز لأوساكا حينما هزم منافسه في المدينة سيريزو 5ـ4 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي بنتيجة 0ـ0، ضمن بطولة دوري الـ100 عام اليابانية لكرة القدم، وهي بطولة استثنائية ينظمها الاتحاد المحلي، ولعبت بين فبراير ويونيو 2026.

وحقق فيسينج أيضًا الفوز في آخر مباراة قاد خلالها لأوساكا، حينما كسب طوكيو فيردي 4ـ2، قبل الرحيل وإعلان التعاقد مع الاتحاد.