النصر.. الغنام يدخل مرحلة التقوية والتوازن

دخل سلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، في المرحلة الثانية من برنامج التأهيل في الدوحة، العاصمة القطرية، بعد أن أنهى الأولى عقب إجرائه عملية جراحية في الرباط المتصالب الأمامي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ المرحلة الثانية، التي يخضع لها الغنام «32 عامًا»، تعتمد على التقوية والتوازن، من خلال البرنامج المعد له من قبل الطبيب المعالج، وتحت إشراف الجهاز الطبي في النادي يوميًّا، إضافة إلى دخول الصالة الرياضية بمعدل يومين في الأسبوع.

وكان الغنام أجرى عملية جراحية في الركبة بمركز سبيتار الدوحة، 10 يونيو الماضي، على يد الدكتور القطري خالد الخليفي.

وتعرَّض الغنام للإصابة في نهائي بطولة كأس آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، الذي تُوِّج باللقب بعد فوزه 1ـ0، في 16 مايو الماضي على ملعب الأول بارك في الرياض، ونُقِل على إثرها للعلاج قبل أن يعود ويستكمل اللقاء.

وانضمَّ اللاعب إلى القطب العاصمي صيف 2018 قادمًا من النادي الفيصلي لمدة خمسة مواسم، وفي أكتوبر 2023 مدَّدت إدارة النادي عقده حتى 2028.

ولعب الغنام بالقميص الأصفر 292 مباراةً، سجَّل خلالها 14 هدفًا وصنع 42، وفي الموسم الجاري شارك في 45 مباراةً بمجموع دقائق 2441، ولم يسجل أي هدفٍ، بينما صنع هدفين، ونال خمس بطاقاتٍ صفراء.