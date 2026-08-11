رومارينيو قاسم مشترك بين الاتحاد والجزيرة

يحمل البرازيلي رومارينيو داسيلفا رابطًا مشتركًا بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الجزيرة الإماراتي، اللذين يتواجهان في الملحق المؤهل إلى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء.

وارتدى المهاجم البرازيلي ألوان الفريقين خلال مسيرته الكروية كونه اللاعب الوحيد الذي دافع عن ألوانهما خلال مسيراتهما، في حين يتشارك الناديان اسمين آخرين، ولكن على مستوى الأجهزة الفنية، هما الروماني لازلو بولوني، والهولندي هينك تين كات، اللذان سبق لهما قيادة الفريقين.

وانضم رومارينيو إلى الاتحاد عام 2018 قادمًا من الجزيرة، الذي مثّله في موسم 2017ـ2018، وسجل معه ستة أهداف في دوري أبطال آسيا قبل انتقاله إلى جدة.

وعلى مقاعد التدريب، سبق للروماني لازلو بولوني قيادة الجزيرة موسم 2007ـ2008، قبل أن يتولى تدريب الاتحاد عام 2015، فيما أشرف الهولندي هينك تين كات على الجزيرة بين 2016 و2018، ثم انتقل لاحقًا إلى تجربة اتحادية في موسم 2019ـ2020.

وبذلك يقتصر الرابط الموثق بين الفريقين، على مستوى لاعبي ومدربي الفريق الأول في الرصد، على ثلاثة أسماء فقط، لاعب واحد ومدربين، بينما يتفرد رومارينيو بكونه الوحيد الذي حمل قميصي الناديين داخل الملعب، إضافة إلى انتقاله مباشرة من الجزيرة إلى الاتحاد.