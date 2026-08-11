الجبر: النصر بطل.. والفتح يواجه تحديا كبيرا

وصف عبد الحميد الجبر، المشرف على فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة النصر، السبت، في افتتاحية مشوارهما ضمن دوري روشن السعودي بالتحدي الكبير.

وأوضح لـ«الرياضية» الجبر، خلال حضوره تدشين أطقم فريقه للموسم الرياضي الجديد 2026ـ2027: «النصر فريق كبير يدخل الموسم للدفاع عن لقبه بصفته بطل الدوري النسخة الماضية، والمواجهة تحدٍّ جديد نخوضه أمام بطل الدوري على ملعبه وبين جماهيره، ولكن إن شاء الله فريقنا قد التحدي».

وعن الاستعداد للموسم، بيَّن مشرف الفتح: «متفائلون جدًّا في الموسم الجديد الذي ندشن أطقم المشاركة فيه، وعملنا على إعداد فريقنا من خلال التعاقد مع عدد من المحترفين لدعمه، ولدينا العديد من الخطط المستقبلية كما هو الحال في المواسم السابقة».