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كشف القميصين

2026.08.11 | 02:41 pm
خضع لاعبو فريق الفيصلي الأول لكرة القدم لجلسة تصوير بالقميصين الأساسي «العنابي» والثاني الأبيض، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ رابطة دوري المحترفين)
كشف القميصين

كشف القميصين

كشف القميصين

كشف القميصين

كشف القميصين