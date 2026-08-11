كشف القميصين

خضع لاعبو فريق الفيصلي الأول لكرة القدم لجلسة تصوير بالقميصين الأساسي «العنابي» والثاني الأبيض، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ رابطة دوري المحترفين)