بطولة كندا.. إيجا تتجاوز ديانا

فازت البولندية إيجا شفيونتيك بنتيجة 6ـ2 و6ـ1 على ديانا شنايدر، لتبلغ قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس في وقت مبكر الثلاثاء، لتضرب موعدًا مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي قلبت النتيجة لتفوز على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا في تورونتو.

وقدَّمت شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميًّا سابقًا، أداءً عزَّز ثقتها قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إذ تُوِّجت بواحد من ألقابها الستة في البطولات الأربع الكبرى ‌في فلاشينج ميدوز ‌عام 2022.

وهيمنت البولندية تمامًا على المباراة ​ضد ‌شنايدر، ⁠ونوَّعت بين الضربات ​القوية ⁠والدقيقة مع التغطية الجيدة للملعب لتهزم منافستها الروسية في غضون 68 دقيقة فقط.

وتأهلت شفيونتيك بهذا الفوز إلى قبل النهائي الأول لها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 1000 نقطة هذا الموسم، بعد أداء متذبذب لم تتمكن فيه من تجاوز دور الثمانية في أي بطولة كبرى، وتلقت هزيمة مفاجئة في الدور ‌الثاني من بطولة ميامي أمام مواطنتها ماجدا لينيت.

ودفعت تلك الخسارة شفيونتيك إلى الانفصال عن مدربها فيم فيسيت والاستعانة ⁠بفرانسيسكو رويج.

كما خسرت ⁠شفيونتيك بمجموعتين دون رد أمام ألكسندرا إيالا في الدور الثالث ببطولة ويمبلدون، حيث كانت تدافع عن لقبها.