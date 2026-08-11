150 يوما على انطلاق آسيا 2027 في السعودية

تتواصل الأعمال التنظيمية والتشغيلية في المدن السعودية الثلاث الرياض وجدة والخبر، التي تستضيف النسخة الـ19 من بطولة كأس أمم آسيا 2027، التي تلعب بعد 150 يومًا، في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير المقبل.

وتستضيف السعودية للمرة الأولى الحدث القاري، بحضور 24 منتخبًا آسيويًا تتنافس على مدى 30 يومًا في 51 مباراة في المدن الثلاث.

وتشمل استكمال جاهزية الملاعب والمرافق، وخطط النقل والضيافة والخدمات المقدمة للجماهير، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للمنتخبات والجماهير القادمة من مختلف أنحاء القارة.

وانطلقت الأسبوع الماضي في المنطقة الشرقية المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى برنامج متطوعي كأس آسيا 2027 السعودية، بعد أن استقطب البرنامج أكثر من 30 ألف طلب، وتشهد محافظة الخبر إجراء أكثر من 3 آلاف مقابلة، على أن تتواصل المقابلات لاحقًا في الرياض وجدة، ضمن مراحل اختيار وتأهيل المتطوعين للمشاركة في مختلف مسارات العمل بالبطولة.

وتحظى النسخة المقبلة بحضور فني لافت، بمشاركة عدد من أبرز منتخبات القارة، من بينها منتخبات سجلت حضورها في نهائيات كأس العالم 2026، ما يعزز من مستوى المنافسة المنتظرة على اللقب القاري.

وكانت القرعة النهائية للبطولة التي نظمت في مايو الماضي بقصر سلوى في حي الطريف التاريخي بالدرعية، أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت وعُمان وفلسطين، على أن يستهل الأخضر مشواره بمواجهة فلسطين في الرياض، سعيًا نحو لقبه الآسيوي الرابع بعد تتويجه بالبطولة أعوام 1984 و1988 و1996.