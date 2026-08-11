إدريسا.. نحيل حافي القدمين.. عشق بولين وتمرد على الفرنسيين

«لا تنسَ جذورك مهما علا قدرك، احترم من علموك ودربوك»، هذه الوصية التي سمعها إدريسا جاي، لاعب فريق الدرعية الأول لكرة القدم الجديد، من والده ظلَّت ترافقه طوال مسيرته في الملاعب الأوروبية، وهو الذي كان حديث العالم كله لمدة ثلاثة أيام، بسبب رفضه ارتداء شعار المثلية مع باريس سان جيرمان.

ولد إدريسا غانا جاي في 26 سبتمبر 1989، أصغر أربعة أشقاء ثلاثة ذكور وأخت، في أسرة متواضعة بحي كامبيرين جنوب داكار، العاصمة السنغالية، والده موسى المولود في كوت ديفوار واللاعب الهاوي سابقًا، ووالدته ماري، غرسا فيه قيم الصبر والإيمان والعمل، ووفرا له الكرات منذ نعومة أظفاره ليلعب على الشاطئ القريب من المنزل ثم في أزقة المدينة.

يقول اللاعب «حياتي كانت كرة القدم، والدي اشترى لي الكرات منذ سن مبكرة، وكنَّا نعيش بجانب البحر فكنت ألعب على الشاطئ طوال الوقت، وأخي علَّمني التحكم بالكرة، كانت شغفنا جميعًا»، ويضيف «كنت ألعب مع أصدقائي في الشارع حافي القدمين مثل كثير من أطفال السنغال».

في المدرسة الابتدائية كان يفضل الذهاب إلى ملاعب «إبراهيم با»، التي أسسها اللاعب السابق في ميلان على الذهاب إلى المدرسة، على الرغم من رفض والدته، ويلقب هناك بحافي القدمين لامتناعه عن الأحذية، وفي إحدى المباريات استدعي بديلًا فسجَّل أربعة أهداف وقدَّم تمريرتين حاسمتين فلفت الأنظار.

في سن 13 أو 14 ترك الأسرة ليلتحق بمعهد ديامبارس في سالي، الذي أسسه باتريك فييرا وبرنارد لاما وجيمي أدجوفي بوكو، بعد تجارب عدة، على الرغم من بنيته النحيفة، يقول «عندما كنت في الثالثة عشرة تركت عائلتي وانضممت إلى ديامبارس، وهناك بدأت الأمور بشكل احترافي».

في 2008 انتقل إلى احتياطي ليل الفرنسي ثم الفريق الأول، وشارك في تحقيق الدوري والكأس عام 2011، ثم انتقل إلى أستون فيلا وبعده إلى باريس سان جيرمان ومن ثم إيفرتون.

ديانة جاي الإسلام كانت دائمًا محور حياته الشخصية والعائلية، ليست مجرد عقيدة بل طريقة حياة نشأ عليها في داكار. وحرص على أداء الصلاة بانتظام، كما أدى فريضة الحج في مكة المكرمة قبل عدة أعوام.

في باريس، احتفظ بهذا الالتزام الروحي، على الرغم من الضغوط المحيطة والتحديات الثقافية المختلفة، كان يقود زملاءه في الصلاة قبل المباريات المهمة، يتولى مسؤولية روحية غير منصوص عليها في دستور النادي، في 2022 عندما قرَّر باريس سان جيرمان ارتداء قمصان بألوان قوس قزح دعمًا ليوم مناهضة الرهاب من المثليين، غاب جاي عن المباراة بقرار شخصي، واستشهد بأسباب صحية رسمية.

الموقف أثار جدلًا واسعًا جدًّا في فرنسا والإعلام الأوروبي والعالمي، لكن ماكي سال، رئيس السنغال، دافع عنه علنًا في تغريدة على تويتر، قائلًا إنَّ «معتقداته الدينية يجب أن تُحترم»، فأعطاه الحماية السياسية.

دوليًّا ظهر مع السنغال في 2011 وشارك في كؤوس أمم إفريقيا وكؤوس العالم وفاز بلقب 2021.

تزوج بولين، التي تعرف عليها عبر «فيسبوك» عام 2011، وأنجبا أبناء إسحاق وإسماعيل وإلياس، ويقدر صافي ثروته بنحو 23 مليون دولار من عقود الأندية والرعاية، مع أنشطة خيرية عبر جمعية فور هوب لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان والإيدز في إفريقيا.

هوايته المفضلة تظل الكرة نفسها يلعبها مع أبنائه في الحديقة بعد التدريبات، ويحب المصارعة التقليدية السنغالية، أما طعامه فيميل إلى الباستا بالدجاج قبل المباريات.

يقول عن والده، الذي توفي عام 2024: «أنا فخورٌ بارتداء اسم غانا، لأن والدي أعطاني اسم والده، فعلت ذلك من أجله لأنه ضحى بحياته ليمنحني الفرصة الأفضل، وعلَّمني ديني وأعطاني كل شيء هو وأمي».

في أغسطس 2026 بعد انتهاء عقده مع إيفرتون، وقَّع مع نادي الدرعية السعودي، الصاعد إلى دوري المحترفين، عقدًا لمدة عام قابلًا للتجديد، منتقلًا إلى تحدٍّ جديد في دوري روشن.