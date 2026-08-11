الأربعاء.. الأهلي يدشن أطقمه

تدشن شركة النادي الأهلي أطقم الفريق الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، بعدما أنهى اللاعبون جلسة تصوير، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأطقم الجديدة سيتم طرحها في المتجر الإلكتروني للنادي، الذي سيتم افتتاحه بالتزامن مع تدشين الأطقم، على أن يشمل المتجر جميع منتجات النادي.

وبيّن أن عملية التدشين ستشهد الكشف عن الطقم الأساسي، وكذلك الاحتياطي، على أن يعلن عن الطقم الثالث بعد نحو شهر من الآن.

وكانت «الرياضية» أشارت في 5 أغسطس الجاري إلى موعد إعلان القطب الجداوي للأطقم الجديدة، بعد جلسة تصوير عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالقميص الجديد، الذي سيظهر على صدره شعار جزيرة «أمالا» أحد مشاريع شركة البحر الأحمر الدولية الشريك الرسمي للنادي، على أن يكون الأساسي باللون الأخضر، والاحتياطي بالصبغة البيضاء، فيما سيكون الطقم الثالث باللون السماوي، ويعلن الشهر المقبل.