فرنانديز يجري عملية الرباط في فرنسا

يجري البرتغالي روجر فرنانديز، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عملية جراحية لعلاج إصابته في الرباط الصليبي، 18 أغسطس الجاري، في مدينة ليون الفرنسية، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أنَّ البروفيسور بيرتراند سونيري كوتيه، - الملقب بـ «طبيب المعجزات» - المتخصص في جراحات الرباط الصليبي، سيجري العملية للجناح الاتحادي، على أن يخضع اللاعب حاليًّا لبرنامج تأهيلي داخل النادي تحت إشراف الجهاز الطبي قبل موعد العملية.

وانضم الجناح إلى صفوف الاتحاد في 5 سبتمبر 2025 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

منذ بداية مشواره الكروي، رافقت الإصابات روجر كالظل، إذ تعرض لأربع إصابات سجَّلها التاريخ في مسيرته، غيَّبته عن الملاعب ما مجموعه 342 يومًا.

في موسم 2021ـ2022 تعرض لكسر في عظم مشط قدمه فغاب 74 يومًا، ثم جاءت الإصابة العضلية في الساق خلال 2023ـ2024 وأبعدته 44 يومًا. تكررت الإصابة العضلية في الموسم التالي 2024ـ2025 وغاب مجددًا 44 يومًا. واليوم، في موسم 2026ـ2027 جاءت الضربة الأقسى: قطع في الرباط الصليبي، غياب متوقع يصل إلى 180 يومًا كاملًا.

لم يكن روجر الوحيد، بل أصبح ثالث ضحايا إصابة الرباط الصليبي في معسكر الاتحاد خلال أشهر قليلة فقط، إذ سبقه المالي محمدو دومبيا، الذي تعرض للقطع في مارس 2026، ثم حامد الغامدي في يوليو من العام نفسه.