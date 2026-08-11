44 مليونا إيرادات السينما في أسبوع

سجَّل شباك التذاكر السعودي إيرادات بلغت 44 مليون ريال خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، بعد بيع 893.3 ألف تذكرة لـ40 فيلمًا معروضًا في دور السينما، وفقًا لإحصاءات هيئة الأفلام.

وتصدَّر فيلم «Spider-Man: Brand New Day» الأمريكي قائمة الأفلام الأعلى مبيعًا خلال الفترة من 2 حتى 8 أغسطس، محققًا 20.8 مليون ريال من بيع 413.7 ألف تذكرة في أسبوعه الثاني، ليرفع إجمالي إيراداته إلى 37.7 مليون، مقابل 727.8 ألف تذكرة.

وحلَّ فيلم «The Odyssey» الأمريكي ثانيًا بإيرادات أسبوعية بلغت 11.4 مليون ريال و202.4 ألف تذكرة، فيما وصل إجمالي إيراداته خلال أربعة أسابيع إلى 52.6 مليون، من بيع 895.6 ألف تذكرة.

وجاء الفيلم المصري «خلي بالك من نفسك» ثالثًا بـ5.1 مليون ريال و107.3 ألف تذكرة خلال الأسبوع، رافعًا إجمالي إيراداته بعد ثلاثة أسابيع إلى 15.7 مليون، بينما احتل «الجواهرجي» المركز الرابع بـ2.7 مليون و54.6 ألف تذكرة.

وحلَّ «Toy Story 5» خامسًا بإيرادات أسبوعية بلغت 1.1 مليون ريال، فيما جاء الفيلم السعودي «7 Dogs» سادسًا، مسجلًا 784.2 ألف ريال من بيع 30.6 ألف تذكرة.

ورفع «7 Dogs» إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوعًا من عرضه إلى 45.9 مليون ريال، مقابل 911.8 ألف تذكرة مباعة.

وجاء الفيلم المصري «صقر وكناريا» سابعًا بـ347.6 ألف ريال، ثم «Minions & Monsters» ثامنًا بـ335.7 ألف، و«Ice Cream Man» تاسعًا بـ298.3 ألف، فيما أكمل «Moana» قائمة العشرة الأوائل بـ295.6 ألف ريال، وفقًا لإحصاءات هيئة الأفلام.