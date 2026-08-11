الأربعاء.. «عكس سير» يجمع نجومه في الرياض

يجتمع صناع وأبطال الفيلم السعودي «عكس سير»، الأربعاء، في موفي سينما النخيل مول بالرياض، لحضور العرض الأول للعمل، قبل انطلاق عرضه في دور السينما السعودية، الخميس.

ويشهد العرض حضور عبد العزيز الشلاحي، مخرج الفيلم، إلى جانب عدد من أبطاله، يتقدمهم عبد العزيز الشهري، عبد المجيد الكناني، مهند الصالح، أسماء السياري، وفتون الجار الله، إضافة إلى الفنانين الصاعدين مشاري العجاجي وشنار الدوسري، وعدد من ضيوف الشرف.

ويأتي الفيلم، الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن والجريمة، من كتابة مفرج المجفل وإخراج عبد العزيز الشلاحي، وبدعم وشراكة مع صندوق «BIGTIME»، فيما يشارك في بطولته أيضًا مؤيد النفيعي، وفوز عبد الله، وحسن العبدي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

وتدور أحداث «عكس سير» حول «ناجي»، الذي يسعى إلى إنقاذ زوجته من السجن عبر خطة خطرة برفقة «عطا»، الشاب المتهور، قبل أن تتحوّل محاولتهما للخروج من الأزمة إلى سلسلة من القرارات الخاطئة والمطاردات والمواقف غير المتوقعة.