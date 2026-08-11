أمام الجزيرة.. فرحة يظهر بعد عامين وسيميتش يستعيد ذكريات ميلان

يعود فرحة الشمراني، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى الظهور بقميص «النمور»، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بمشاركته أساسيًّا أمام الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقرَّر المدرب الألماني ينز فيسينج الزج بالشمراني أساسيًّا في المباراة، ليستأنف مشاركاته مع الاتحاد بعد انقطاع استمر منذ تمثيله الفريق أمام النصر بتاريخ 27 مايو 2024 لحساب الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وبعد ذلك الموسم خرج اللاعب الشاب معارًا إلى الخلود لمدة عام، ثم إلى الرياض ستة أشهر، وعاد في يناير الماضي، دون المشاركة مع الفريق الجدّاوي.

وفي المجمل، خاض لاعب الوسط، البالغ من العمر 20 عامًا، 22 مباراة بقميص الاتحاد، وسجَّل هدفين، كلاهما ضمن بطولة الدوري.

وعلى غير العادة، يشغل المدافع الصربي يان كارلو سيميتش مركز الظهير الأيمن الذي بدأ فيه ثلاث مباريات فقط خلال مسيرته، جميعها أثناء فترة لعبه لميلان الإيطالي.

ومن القادمين الجدد، اختير ضمن التشكيل فارس عابدي، الظهير الأيسر، والسنغالي ديون لوبي، لاعب الوسط، فيما يجلس راكان كعبي، لاعب الوسط المنضم حديثًا من الفيحاء، على مقاعد الاحتياط.

ويبدأ الاتحاد المباراة بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، ويقف أمامه من اليمين إلى اليسار يان كارلو سيميتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والكاميروني ستيفن كيلر، وفارس عابدي.

ويتكون الوسط من فرحة الشمراني، وديون لوبي، والجزائري حسام عوّار، فيما يتمركز الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجوين جناحين على اليمين واليسار، وبينهما المغربي يوسف النصيري، رأس الحربة.

وفيما يضم التشكيل الأساسي تسعة لاعبين أجانب، يجلس من غير السعوديين على مقاعد البدلاء الأرجنتيني ماتيو بوريل، والنيجيري جورج إلينيخينا، فضلًا عن كوسين كوني، المصنَّف «مواليد».

وتحسم المباراة المتأهل من الفريقين إلى مرحلة الدوري من بطولة النخبة التي تدخل موسمها الثالث بهذا المسمّى.