أنغام في جدة.. نفاد التذاكر و3 أيام بروفات

تستعد الفنانة المصرية أنغام لإحياء حفلها الغنائي، الجمعة، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، ضمن حفل تدشين ألبومها الجديد «دي روحي».

وتتضمن التحضيرات الفنية للحفل ثلاثة أيام من البروفات، بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، استعدادًا للظهور أمام الجمهور الجمعة.

ونفدت تذاكر الحفل، بعد طرحها عبر منصة «ويبوك»، وسط إقبال جماهيري على الأمسية المنتظرة.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات موسم جدة، فيما أعلنت الجهة المنظمة أنَّ الأمسية ستشهد عددًا من المفاجآت بالتزامن مع تدشين ألبوم أنغام «دي روحي».

ويحتضن مسرح عبادي الجوهر أرينا الحفل في 14 أغسطس الجاري.