الصوينع يحصل على «زمالة الإعلام الرقمي»

حصل الزميل محمد الصوينع، المحرر في صحيفة «الرياضية»، على زمالة الإعلام الرقمي من الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلةً بمعهد البحوث والدراسات، بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وتتضمن الزمالة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الإعلام الرقمي، يركز على الأنظمة والتشريعات الإعلامية، والصحافة الرقمية، وإدارة المنصات والتواصل الإعلامي، والوعي الإعلامي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة التحولات الرقمية في القطاع الإعلامي.

ويُعد الزميل الصوينع من الكفاءات الإعلامية المتميزة، إذ يمتلك خبرة مهنية متنوعة تجاوزت 11 عامًا، وعمل في عدد من الصحف، ومديرًا لإذاعة بوصلة، ويعمل حاليًا مع صحيفة «الرياضية» وقناة ثمانية.