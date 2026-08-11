بعد 25 عاما.. ألمانيا تعيد مناطق الوقوف بالملاعب

أعاد الاتحاد الألماني لكرة القدم بيع تذاكر المناطق المخصصة للوقوف في مباريات المنتخب الأول بعد غياب استمر 25 عامًا، وذلك ابتداءً من سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد، في بيان الثلاثاء، أنَّ البداية تكون بمباراتي دوري الأمم ضد اليونان وصربيا في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مشيرًا إلى أنَّ الأمر ينطبق كذلك على مباريات منتخبي السيدات وتحت 21 عامًا.

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد: «تعد مناطق الوقوف جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المشجعين وتجربة الملعب في ألمانيا».

وأضاف: «أظهر لنا حوارنا مع المشجعين مدى قوة الرغبة في وجود مناطق للوقوف في المباريات الدولية.. نأمل أن يسهم ذلك في تعزيز الأجواء في المباريات الدولية بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك، نحن نوفر خيارًا آخر ميسور التكلفة لمشجعينا، لأنَّ كرة القدم للجميع».

وكانت مناطق الوقوف محظورة لفترة طويلة في جميع أنحاء أوروبا قبل أن يسمح الاتحاد القاري للعبة «يويفا» لبعض الدول في عام 2022 بإعادة إدخالها في بعض المسابقات.

وتتمتع ألمانيا بتقليد عريق في توفير مناطق الوقوف للجماهير، حيث يستوعب المدرج الجنوبي لنادي بوروسيا دورتموند، المعروف باسم الجدار الأصفر، ما يقرب من 25 ألف مشجع.

وتحرص ألمانيا على إرضاء مشجعيها بعد خروجها المبكر للمرة الثالثة على التوالي من كأس العالم هذا العام.

وتتطلع ألمانيا الآن إلى انطلاقة جديدة، بعد تعيين يورجن كلوب خلفًا ليوليان ناجلزمان. ويسافر المنتخب إلى هولندا في 24 سبتمبر المقبل للعب ضمن منافسات دوري الأمم، قبل أن يستضيف اليونان وصربيا في أوجسبورج وميونيخ.