برشلونة يخسر بردغجي 7 أشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، عن خضوع السويدي روني بردغجي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، لعلاج إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض بردغجي «20 عامًا»، الذي تعاقد معه برشلونة الصيف الماضي قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي مقابل 2.5 مليون يورو، للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال الحصة التدريبية الإثنين، وقد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى سبعة أشهر بحسب الصحافة الكاتالونية.

وكان من المتوقع أن يرحل بردغجي، الذي عانى من قلة المشاركة الموسم الماضي في ظل وجود الموهبة لامين يامال، عن النادي الكاتالوني، لا سيما بعد انضمام الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أدييمي.

وسبق للاعب، الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين، أن تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في مايو 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.

وإجمالًا شارك بردغجي في 28 مباراة بكل المسابقات، سجَّل خلالها هدفين وصنع أربعة.