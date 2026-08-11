كاريلي: البدايات صعبة.. ونيوم مميز

أقر البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بصعوبة مواجهة نيوم، الجمعة، في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي، مشددًا في الوقت على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية مع انطلاق مشوار فريقه في الموسم الجديد.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «من الطبيعي أن تكون أول مباراة في الدوري صعبة، لأن كل فريق لم يشاهد الآخر، وأتمنى أن تكون البداية إيجابية أمام فريق مميز مثل نيوم ويلعب على ملعبه ووسط جماهيره».

وأضاف مدرب الفيحاء: «التحضيرات سارت بشكل جيد، وأخذنا وقتًا طويلًا للتعرف على اللاعبين، ومباراتنا الأولى مهمة كونها تمنحنا الثقة في المباريات المقبلة».

وعن تعاقدات ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أجاب المدرب البرازيلي: «اللاعبون الذين تم استقطابهم على مستوى عالٍ ولديهم حماس كبير في تقديم مستوى مميز مع الفيحاء وسعيد بما يقدمونه من خلال التدريبات وبالتأكيد سيكونون إضافة مهمة للفريق».

وأبدى كاريلي ثقته في قدرة المهاجم الكونغولي سيلفر جانفولا على تقديم المستويات المأمولة في موسمه الثاني مع الفريق، وأوضح في هذا الصدد: «يجب ألّا نخلط بين الموسم الماضي والحالي وجانفولا مهاجم كبير لعب في العديد من الدوريات الكبرى وهو يقدم عملًا كبيرًا وأعرف أن هناك ضغوطات عليه، ونامل أن يكون في مستوى أفضل».

واختتم المدرب البرازيلي تصريحاته بتقديم الشكر لجماهير الفيحاء على دعمها ومساندتها للفريق.