الموسم الثاني على التوالي.. بيرجوين يفتتح أهداف الاتحاد

قصَّ الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الشريط التهديفي لـ «النمور»، للموسم الثاني على التوالي، عبر افتتاحه نتيجة موقعة ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، أمام الجزيرة الإماراتي.

وهزّ اللاعب شباك الجزيرة في الدقيقة 12 من المباراة بعد عرضية من زميله الفرنسي موسى ديابي أخطأها دفاع الفريق الإماراتي.

وتفتتح المباراة موسم الاتحاد الذي اضطر إلى خوض الملحق القاري بعد اكتفائه بنيل المركز الخامس في النسخة الماضية من دوري روشن السعودي.

وفي الموسم الماضي، بدأ الاتحاد مبارياته بملاقاة النصر لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج.

وسجّل بيرجوين هدف الاتحاد الوحيد في تلك المباراة التي انتهت نصراوية بنتيجة 2ـ1.

وانضمّ الجناح إلى الاتحاد صيف 2024 قادمًا من أياكس، عملاق كرة القدم الهولندية.