أبها يرسم تكتيك الحزم

يرسم الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، النهج التكتيكي لمواجهة الحزم، الخميس، خلال الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب النادي، الأربعاء.

ويستضيف أبها نظيره الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

وكان المدرب الكرواتي واصل تركيزه على النواحي التكتيكية في التدريبات التي جرت الثلاثاء، واتضح من خلالها بعض الأسماء التي سيعتمد عليها أمام الحزم، أبرزها الفرنسي دونوفان ليون، حارس المرمى، الكوراساوي جوريان جاري والسنغالي عبدو ديالو، إضافة إلى محمد الدوسري وصفوان الجهني.

واستعد الفريق الجنوبي للموسم الجديد بمعسكر خارجي في سلوفينيا استمر لمدة 16 يومًا، وتخلله أربع مواجهات تجريبية.