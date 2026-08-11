يايسله: لن نبكي على رحيل النجوم

يرفض ماتياس يايسله، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخوض في تفاصيل رحيل اللاعبين الأساسيين الذي تسبب في اضطراب داخل النادي، قبيل انطلاق موسم الدوري الممتاز لكرة القدم، مؤكدًا أنه يرى في هذه الحالة فرصة سانحة.

وكان نيوكاسل تعاقد مع يايسله قادمًا من الأهلي السعودي، بعد رحيل إيدي هاو الشهر الماضي، لينضم المدرب الألماني إلى تشكيلة فقدت أنتوني جوردون، وساندرو تونالي، وبرونو جيمارايش قائد الفريق في فترة قصيرة.

وأجرى المدرب الثلاثاء أول حصة تدريبية في نيوكاسل، بعدما أمضى أسبوعه الأول بمعسكر الفريق التحضيري في «لا مانجا» بمدينة مورسيا الإسبانية.

وقال يايسله في مؤتمره الصحافي الأول في ملعب الفريق: «إنه تحدٍ، وتحدٍ كبير، دائمًا ما يكون الأمر كذلك في فترات الانتقال. لكن ليس هذا وقت الشكوى، ولا معنى للتركيز على الجوانب السلبية».

وأضاف: «نريد أن نرى الفرصة في هذا الوضع، وهذا هو نهجنا منذ اليوم الأول. نحن هنا لنبذل قصارى جهدنا. نريد دعم اللاعبين، والتشكيلة الحالية».

وواصل: «ستكون هناك تعديلات سنشهدها في الأيام والأسابيع المقبلة. لكن حاليًا، نركز فقط على العمل اليومي، والذي يمكننا التأثير فيه. هذا هو كل ما يهم الآن».

وكان المدرب «38 عامًا» وصل إلى نيوكاسل بعد أن فاز بلقبين للدوري النمساوي مع رد بول سالزبورج، قبل أن يقود الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا لمرتين متتاليتين.

والتزم يايسله الصمت إزاء اللاعبين الجدد. وقال: «من الواضح أنه في تلك المرحلة الانتقالية، كان اللاعبون الذين غادروا رائعين للغاية وشخصيات مميزة، وأصحاب خبرة. تركوا فراغًا الآن».

وأوضح: «إما أن نجري تعديلات على تشكيلة الفريق، من خلال التعاقد مع هؤلاء اللاعبين أصحاب المواصفات المطلوبة، أو يتعين على آخرين أن يرتقوا بمستواهم ويملؤوا هذه المراكز، ويضطلعوا بأدوار القيادة هذه.. أنا متفائل جدًا، يمكننا العمل وفقًا لكلا السيناريوهين».

وقال يايسله :«لدي رؤية واضحة للطريقة التي يريد أن يلعب بها فريقي. وهي هجوم مكثف وشرس، وبالطبع ناجح أيضًا.. في النهاية، الأمر كله يتعلق بما يمكنني قوله، وهذا أيضًا سبب وجودي هنا.. النهج الذي نتبعه كفريق تدريبي والهوية التي يشتهر بها نيوكاسل مرتبطان ارتباطًا وثيقًا جدًا، وهو ما يمثل توافقًا مثاليًا من وجهة نظري، وسيكون ذلك أمرًا مثيرًا».

حول انطباعاته الأولى عن ملعب «سانت جيمس بارك»، حيث يواجه فريق نيوكاسل يونايتد باير ليفركوزن الألماني وستراسبورج النسماوي في عطلة نهاية الأسبوع قال: «قمت بجولة قبل يومين، والملعب رائع حقًا، وأتوق لرؤيته ممتلئًا بجماهيرنا. هذا بحد ذاته وضع ممتاز، خاص مع وجود مباراتين تجريبيتين في نهاية الأسبوع.. عندما دخلت إلى هنا مع مساعدي، كنا ننظر إلى بعضنا البعض بابتسامة عريضة. شعرت بقشعريرة. إنه أمر مميز حقًا».